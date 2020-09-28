Мемориальный комплекс «Холодный родник» отремонтировали в Ставрополе

В Ставрополе завершился ремонт мемориального комплекса «Холодный родник», открывшегося в 1975 году. Об этом сообщает городская администрация.

Ремонт проводился в связи с трещинами, появившимися на мемориале. Они могли привести к разрушению. Специалисты заделали их специальным составом и облицевали пять надгробий мрамором, пишет NewsTracker.

По информации мэрии, работы начались сразу после Дня Победы, однако планы скорректировал коронавирус. Ремонт возобновили только в августе.

Мемориальный комплекс «Холодный родник» был открыт в 1975 году в память о ставропольчанах, погибших во время Великой Отечественной войны. Он находится недалеко от одноименного родника. Здесь же располагаются пять братских могил.

В начале сентября в Ленинградской области открылся новый воинский мемориал. Комплекс находится в урочище Чернышово, у деревни Мишкино.