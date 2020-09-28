Стоимость расчистки реки Мелекески в Татарстане оценили в 250 млн рублей

Реализацию проекта расчистки реки Мелекески в Набережных Челнах (Татарстан) предварительно оценили в 250 млн рублей. Об этом сообщает Федеральное агентство водных ресурсов.

Ведомство приступило к изучению татарстанского проекта по расчистке реки. Сейчас прорабатывается вопрос о включении Мелекески в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». При успешном согласовании работы могут начаться в 2021–\2022 годах, уточняет ИА «Татар-информ».

Река Мелекеска — одна из трех малых рек, протекающих через Набережные Челны. Ее общая протяженность составляет 22 км, из которых 7,5 км — в границах города.

Еще 200 лет назад Мелекеска была полноводной рекой, местные жители делали на ней запруды и ставили водные мельницы. На берегу добывался белый камень, из которого местные жители строили амбары и другие сооружения. Сейчас река обмелела и заилилась, причиной называют сильную захламленность.