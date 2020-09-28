Кудрин спрогнозировал цену не ниже $40 за баррель нефти до конца года

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что цены на нефть до конца года не будут ниже $40 за баррель, так как страны будут вводить меньше ограничений при второй волне пандемии коронавируса.

«Уже с начала года средняя цена на нефть составляет не $28 и даже не $20, а $40 за баррель, то есть это намного лучше, чем та цена, к которой мы готовились. Мы думали, что она будет ниже $30, а $40 — это уже неплохо, и, скорее всего, до конца года значение не опустится ниже этого уровня», — заявил Кудрин в интервью телеканалу RT, опубликованному 28 сентября.

Он полагает, что пока цена будет варьироваться в диапазоне от $40 до $50, но колебания вновь могут произойти, если мировой кризис усилится. В то же время, по его мнению, ко второй волне пандемии все страны и правительства будут относиться иначе, чем к первой.

«Во время первой волны никто не знал масштаб заражения и последствий с точки зрения смертности. Сейчас все более смело к этому относятся. Уже начала продаваться вакцина, научились быстрее реагировать с точки зрения медицины, то есть последствия второй волны, даже если она будет очень сильной, окажутся меньше», — отметил Кудрин.

Международное энергетическое агентство 15 сентября сообщило, что ждет роста добычи нефти на 5,5 млн баррелей в сутки в 2021 году.

В начале сентября министр энергетики России Александр Новак заявил, что средняя цена на нефть в 2021 году может составить $65 за баррель, однако, скорее всего, будет колебаться в районе $50–55.

Вместе с тем в середине июля Новак назвал сбалансированной цену на нефть $40–43 за баррель, пишет «Газета.ру».