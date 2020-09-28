Программу льготной ипотеки под 6,5% продлят на 2021 год. Проект запустили в мае в качестве антикризисной меры. Таким образом государство хотело поддержать спрос на новостройки. На развитие плана правительство выделит 12 млрд рублей. При этом финансирование других ипотечных проектов урежут. В банках отмечают: ипотека под 6,5% — самая востребованная. Эксперты агентства "национальный кредитный рейтинг" и инвестиционной компании "фридом финанс" отмечают, что на рынке может возникнуть «пузырь». Ипотека на жильё стала доступна неплатежеспособным клиентам. Есть риск, что многие заёмщики не смогут вернуть кредит.