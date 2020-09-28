Пресс-конференция перед стартом Всероссийского фестиваля студенческого спорта. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» в понедельник, 28 сентября, проходит пресс-конференция, посвященная старту Всероссийского фестиваля студенческого спорта «АССК.ФЕСТ».

В мероприятии участвуют:

Елена Исинбаева, олимпийская чемпионка и председатель АССК России;

Сергей Степанов, советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи;

Максим Уразов, директор департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта Российской Федерации;

Павел Савчук, председатель Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики»;

Денис Аширов, директор департамента государственной молодежной политики Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

«АССК.ФЕСТ» стартует 30 сентября в деревне Универсиады (г. Казань) и продлится до 4 октября. Он станет площадкой спортивных достижений, новых знаний и новых идей в сфере студенческого спорта, знакомств и обмена опытом. Участники подведут итоги сезона-2019/20 и выявят сильнейших спортсменов-любителей среди образовательных учреждений высшего и профессионального образования. В фестивале примут участие более 2,5 тыс. студентов российских вузов и ссузов.