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Польский фильм вызвал скандал на Украине

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Жители Украины раскритиковали вышедший на экраны в Польше фильм режиссера Патрика Веги «Петля», в котором украинцы представлены в неприглядном свете, пишет издание «Страна.ua».

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Фильм повествует о польском полицейском, внедряющемся в преступное сообщество выходцев с Украины, которое занимается сутенерством.

Отмечается, что автор картины демонстрирует зрителям большое количество стереотипов, выставив украинцев сутенерами, проститутками, взяточниками и криминальными личностями.

Вместе с тем, кинокритики отмечают, что фильм «Петля» основан на реальных событиях и посвящён «Подкарпатской афере». Как сообщается, с конца 1990-х годов в польском городе Жешув действовал бордель, который содержали два украинских брата-близнеца, а «крышевал» их офицер польской полиции, глава отдела Центрального следственного бюро. Именно он стал главным героем скандальной картины.

В октябре сообщалось, что двух украинских гастарбайтеров избили в Польше за разговоры на родном языке.

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