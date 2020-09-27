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Президент Мали назначил экс-главу МИДа на пост премьера

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Президент Мали на переходный период Ба Ндау назначил бывшего министра иностранных дел страны Моктара Уана премьер-министром. Об этом говорится в официальном декрете, размещенном в Twitter президентской администрации Мали.

Уан в 1995–2002 годах был постпредом Мали в ООН и возглавлял МИД страны в 2004–2009 годах. Сейчас ему 64 года. Как уточняет местное издание Malijet, список членов нового правительства, предположительно, станет известен во вторник, 29 сентября.

27 августа стало известно об освобождении захваченного мятежниками экс-президента Мали Ибрагима Бубакара Кейты. Его отправили в резиденцию. Она в целях безопасности находится под наблюдением, но это именно охрана, а не домашний арест, заявил военный источник. 2 сентября стало известно о его госпитализации. Подробностей о его состоянии не сообщалось, пишет «Газета.ру».

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Военный переворот в Мали произошел на фоне гражданских волнений 18 августа: мятежники захватили Кейту, премьер-министра Бубу Сиссе, председателя национального собрания Мали Мусу Тимбине и министра экономики и финансов страны Абдулая Даффе. Также был пленен ряд высокопоставленных чиновников.

Оппозиция требовала отставки Кейты, военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам.

Главой Национального комитета спасения народа, созданного мятежниками, был назначен полковник Ассими Гоита.

Кейта в ночь на 19 августа подал в отставку, заявив, что хочет избежать кровопролития. Организаторы переворота заявили, что они не хотят захватить власть, собираются провести выборы и на время переходного периода намерены назначить временного главу государства. Рассматривались варианты как военного, так и гражданского правителя.

Экономическое сообщество западноафриканских стран призвало ушедшего президента к возобновлению полномочий — оно сочло, что его силой принудили заявить об отставке.

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