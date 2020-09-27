Останки пяти советских солдат перезахоронили в Тверской области

В Жарковском районе Тверской области, в деревне Гороватка Щучейского сельского поселения, прошла торжественная церемония перезахоронения останков пяти советских солдат, поднятых поисковым отрядом «Межа» на гороватской земле, где в 1941 — начале 1942 года велись кровопролитные бои Ярославской коммунистической 234-й стрелковой дивизией.

Останки четверых бойцов были найдены в деревне Бухоново, одного — в Гороватке, пишут «Тверские ведомости». Траурный митинг открывали дети — ученики Щучейской основной школы.

«Война не окончена, пока не похоронен ее последний солдат, и именно так мы приближаем окончание войны, когда в очередной раз перезахораниваем защитников Отечества», — отметил глава Жарковского района Андрей Белявский.