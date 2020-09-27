В Москве умер актер Никита Логинов

В Москве на 57-м году жизни скончался российский актер Никита Логинов. Об этом 27 сентября сообщил телеканал РЕН ТВ.

Артисту стало плохо, когда он выходил из театра «Около дома Станиславского» в центре Москвы. Актер умер на месте происшествия. Причина смерти выясняется.

Никита Логинов родился 12 июня 1964 года. Он работал руководителем художественно-постановочной части театра «Около дома Станиславского».

Свою известность благодаря своим ролям в фильмах «Антикиллер», «Московская сага», «Последний мент», «Адвокат — 9», «Москва. Три вокзала», «Пятая стража» и другим.