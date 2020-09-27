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Хоккеист «Динамо-Алтай» погиб в ДТП в Алтайском крае

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Вратарь команды «Динамо-Алтай» Вадим Орехов погиб в ДТП в Алтайском крае. РЕН ТВ в воскресенье, 27 сентября, опубликовал видео с места происшествия.

Как стало известно, авария произошла в ночь на воскресенье. Иномарка Land Rover 25-летнего игрока барнаульской команды врезалась в столб. От полученных травм спортсмен погиб на месте.

В хоккейном клубе Орехова выразили соболезнования родным и близким вратаря.

«В ХК «Динамо-Алтай» случилось большое горе: сегодня ночью в автокатастрофе погиб вратарь нашей команды Вадим Орехов. Он был молод, полон сил и планов на будущее, отличался хорошим чувством юмора… Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Вадима, любителям и профессионалам хоккея — всем, кому он был дорог. Память о нем навсегда останется с нами», — заявили в пресс-службе клуба.

Орехов, будучи родом из Новосибирска, окончил местную хоккейную школу «Сибирь». Свою профессиональную карьеру начал в «Сибирских снайперах». После этого вступал за клубы «Сарматы», «Тамбов», «Химик» (Новополоцк) и др. Став игроком «Динамо-Алтай», Орехов провел с клубом четыре матча, в том числе три победных для команды. Как отметили в клубе, вратарь отразил почти 90% бросков в створ своих ворот, при этом коэффициент его непробиваемости в среднем за матч составил 2,5 шайбы.

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