Трамп выдвинул кандидата на должность члена Верховного суда

Американский президент Дональд Трамп объявил о своем решении выдвинуть кандидатом на должность члена Верховного суда США судью апелляционного суда седьмого округа Эми Кони Баррет.

Голосование по кандидатуре Барретт пройдёт 12 октября в сенате. По прогнозам аналитиков, судью утвердят.

Место в Верховном суде стало вакантным 18 сентября после смерти от рака 87-летней Рут Бейдер Гинзбург. Она была второй женщиной в истории США, ставшей судьей Верховного суда, и находилась на этой должности более 27 лет.