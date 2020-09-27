Россия возобновила авиасообщение с Южной Кореей

Авиасообщение с Южной Кореей, прерванное на фоне пандемии COVID-19, возобновляется в воскресенье, 27 сентября.

Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции под руководством вице-премьера России Татьяны Голиковой. Распоряжением правительства это было утверждено.

Полеты в Сеул будут осуществляться компанией «Аэрофлот» один раз в неделю по четвергам (рейс SU0250 Москва–Сеул). Обратный рейс SU0251 Сеул–Москва будет выполняться по субботам. Таким образом, первый самолет отправится из Москвы в Сеул 1 октября, обратно — 3 октября.