Три человека погибли в результате перестрелки на западе Колумбии

Не менее трех человек стали жертвами перестрелки, которая произошла на западе Колумбии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию «Эфэ-эмэ».

Инцидент произошел утром 26 сентября в муниципалитете Тумако. Перестрелку начали преступные группировки, в результате чего три человека погибли, еще двое пострадали.

Отмечается, что раненые были доставлены в ближайшую больницу. Полиция продолжает расследование происшествия.

19 сентября сообщалось, что в американском городе Рочестер в результате стрельбы погибли два человека, еще 14 получили ранения. Жертвами стрелков оказались 19-летние Джакуяла Янг и Джарвис Александр.