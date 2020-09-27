Модель Тьюринга объяснила происхождение кругов на полях

Ученые объяснили причины появления ведьминых кругов на полях в Австралии и в пустыне Намибии на юге Африки. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of Ecology.

Согласно выводам исследователей из Геттингенского университета в Германии, этот феномен объясняется так называемым паттерном Тьюринга (Turing pattern) — особенностью динамических систем, которые при определенных условиях формируют устойчивые узоры.

Чтобы доказать справедливость гипотезы британского математика Алана Тьюринга, специалисты изучили ведьмины круги, находящиеся в Австралии, с помощью дронов с высоты птичьего полета.

Согласно одной из версий, расположение кругов было связано с зависимостью растительности от влаги. Выяснилось, что растения извлекают выгоду из дополнительного стока воды, обеспечиваемого большими кругами, и таким образом поддерживают функционирование экосистемы в очень засушливых условиях.

По словам ученых, это подтверждает гипотезу Тьюринга о самоорганизации в нестабильных условиях окружающей среды.

В июле ученые из Японии выяснили, что большая часть кратеров на Луне появилась в одно и то же время 800 млн лет назад из-за осколков астероидов. Исследователи выяснили, что космические тела размером до 10 км один за другим сталкивались с лунной поверхностью.