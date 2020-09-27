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Российские военные раздали гуманитарную помощь в Алеппо

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Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) раздали жителям селения Ханаср сирийской провинции Алеппо гуманитарную помощь.

Она была передана в первую очередь многодетным семьям. Отмечается, что решение привести продукты было принято после обращения главы поселка Лорана Идриса. Он выразил благодарность российским военным.

Идрис рассказал, что в поселке проживают 70 семей, многие из которых не могут себе позволить богатый стол, однако благодаря этой помощи у людей будет запас продуктов на некоторое время.

Также глава села заявил, что военные привезли много продуктов. Если останутся излишки, они будут отправлены в соседнее поселение. Кроме того, сотрудники ЦПВС намерены привезти гуманитарную помощь еще в ряд деревень и сел района.

30 августа сообщалось, что российские военные ЦПВС в Сирии раздали более 400 продуктовых наборов жителям населенного пункта Каср эль-Брейдж в сирийской провинции Алеппо.

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