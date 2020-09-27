Эксперт рассказала о пользе мобильных игр

Психиатр, кандидат медицинских наук, специалист по игровым зависимостям Наталья Шемчук рассказала в интервью радио Sputnik о том, что мобильные игры не всегда вредны.

По ее словам, не требующие сосредоточенности и напряжения игры, например, шарики, которые нужно выстроить по три в ряд, могут приносить пользу, несмотря на то, что кажутся «просто убийством времени».

Шемчук отметила, что такие игры позволяют расслабиться всем отделам мозга. Врач также отметила, что если человек играет после работы, а не вместо нее, то такого рода досуг не является зависимостью, а является видом отдыха.

Психиатр призвала не путать расслабляющие игры с игровой зависимостью. Шемчук считает, что игры позволяют справиться с эмоциональным, умственным и физическим напряжения. Главное, по ее словам, чтобы это занятие не мешало социальным и рабочим обязанностям человека и другим сферам его жизни.

В конце августа сообщалось, что студия Spokko анонсировала бесплатную мобильную игру с дополненной реальностью по вселенной «Ведьмака» в стиле Pokemon GO.