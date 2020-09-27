В Нью-Йорке на Центральном вокзале нашли «мужскую пещеру»

На центральном вокзале Нью-Йорка на подвальном уровне обнаружили тайную комнату, которую сразу же прозвали «мужской пещерой». Об этом сообщил телеканал NBC News.

В ней нашли холодильник с банками пива, плазменный телевизор, кондиционер, спортивный инвентарь, несколько кроватей, микроволновую печь и кресла. Скорее всего, сотрудники вокзала, как отметила генеральный инспектор Управления городского транспорта Кэролайн Покорни, использовали комнату, чтобы «потусоваться, напиться и устроить вечеринку».

«Многие жители Нью-Йорка фантазировали о том, чтобы расслабиться с холодным пивом в лучшем районе Манхэттена», — заявила она. Однако, добавила Покорни, мало у кого хватило бы «наглости устроить секретную комнату под центральным вокзалом и сделать ее своей собственной пещерой».

Отмечается, что в феврале 2019-го в службу городской инспекции пришло анонимное письмо, где сообщалось о вечеринках в складском помещении вокзала. В тот момент на заявление никто не отреагировал.

Сотрудники пожарной службы Нью-Йорка заявили, что данной комнаты не было на карте с остальными помещениями вокзала. По их словам, она представляет «значительную» угрозу безопасности.

Позже полицейские задержали хозяев «пещеры», ими оказались три рабочих терминала — плотник, электрик и слесарь-проводник. Действия мужчин посчитали «возмутительно неуместными» и отстранили их от работы. Решается вопрос об их увольнении.

26 июня The Sun сообщило о том, что в Букингемском дворце, который является лондонской резиденцией английской королевы Елизаветы II, есть ряд секретных помещений. По информации издания, во дворце находятся частный кинотеатр, крытый бассейн, свое почтовое отделение и даже комната с банкоматом.