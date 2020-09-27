Прямой эфир

В Нью-Йорке на Центральном вокзале нашли «мужскую пещеру»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На центральном вокзале Нью-Йорка на подвальном уровне обнаружили тайную комнату, которую сразу же прозвали «мужской пещерой». Об этом сообщил телеканал NBC News.

В ней нашли холодильник с банками пива, плазменный телевизор, кондиционер, спортивный инвентарь, несколько кроватей, микроволновую печь и кресла. Скорее всего, сотрудники вокзала, как отметила генеральный инспектор Управления городского транспорта Кэролайн Покорни, использовали комнату, чтобы «потусоваться, напиться и устроить вечеринку».

«Многие жители Нью-Йорка фантазировали о том, чтобы расслабиться с холодным пивом в лучшем районе Манхэттена», — заявила она. Однако, добавила Покорни, мало у кого хватило бы «наглости устроить секретную комнату под центральным вокзалом и сделать ее своей собственной пещерой».

Отмечается, что в феврале 2019-го в службу городской инспекции пришло анонимное письмо, где сообщалось о вечеринках в складском помещении вокзала. В тот момент на заявление никто не отреагировал.

Сотрудники пожарной службы Нью-Йорка заявили, что данной комнаты не было на карте с остальными помещениями вокзала. По их словам, она представляет «значительную» угрозу безопасности.

Позже полицейские задержали хозяев «пещеры», ими оказались три рабочих терминала — плотник, электрик и слесарь-проводник. Действия мужчин посчитали «возмутительно неуместными» и отстранили их от работы. Решается вопрос об их увольнении.

26 июня The Sun сообщило о том, что в Букингемском дворце, который является лондонской резиденцией английской королевы Елизаветы II, есть ряд секретных помещений. По информации издания, во дворце находятся частный кинотеатр, крытый бассейн, свое почтовое отделение и даже комната с банкоматом.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020