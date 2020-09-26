Комплекс Госохотнадзора с пунктом мониторинга открыли в Уссурийске

В Уссурийске открыли комплекс Госохотнадзора с пунктом мониторинга перемещения антибраконьерных оперативных групп. Губернатор Приморья Олег Кожемяко подчеркнул, что благодаря грамотной работе службы Охотнадзора и центра «Амурский тигр» удаётся сохранять флору и фауну тайги.

Сейчас уже построены многие социальные объекты, в том числе кордоны, дома для егерей, детский сад в селе Красный Яр, передает Vostokmedia.

«Это большая работа, которая способствует гармоничному развитию нашего края. Возможность передать будущему поколению уникальность приморской тайги. Мы будет оказывать всевозможную поддержку, чтобы популяция амурского тигра и дальневосточного леопарда сохранялась и приумножалась», — отметил глава региона.