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В Воронежской области локализовано горение травы

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Спасатели локализовали возгорание сухой травы в Воронежской области на площади 15 га. Об этом говорится в релизе, опубликованном на сайте регионального управления МЧС России 26 сентября.

Сообщение о пожаре поступило в 15:10 в Новохоперском районе региона. По предварительным данным, причина пожара — нарушение правил особого противопожарного режима. В 18:35 пожар был локализован.

«Пренебрежение установленными правилами и безответственное поведение привели к плачевным последствиям — повреждено огнем 10 нежилых домов и выгорело около 15 га сухой травы на самых подступах к поселку», — говорится в сообщении.

23 сентября сообщалось, что Якутск был окутан дымом из-за двух пожаров, зафиксированных в Усть-Алданском и Сурапчинском районах республики. В городе установили превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ. Всего на территории Якутии на тот момент действовали 23 природных пожара. 25 сентября стало известно, что два из них потушили.

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