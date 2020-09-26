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Нападение на людей во Франции расследуют как теракт

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Один задержанный после нападения в Париже отпущен. По сообщениям СМИ, никаких обвинений против мужчины не выдвинуто.

Ранее полицейские арестовали пятерых подозреваемых. По данным СМИ, нападавший — выходец из Пакистана по имени Али. Якобы злоумышленник признал, что мстил за публикацию карикатур, но не знал, что редакция переехала.

Французские СМИ сообщают, что нападение расследуют как теракт. Это произошло у бывшего здания редакции Charlie Hebdo. Два человека ранены, их жизни ничего не угрожает. Неизвестные бросились на прохожих, используя мачете. 2 сентября Charlie Hebdo выпустил карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого террористы запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» пригрозили еженедельнику новыми нападениями.

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