В Якутии найден предполагаемый личный самолет Хрущева

В поселке Черское Республики Саха (Якутия) найден самолет Ил-14П, который, предположительно, принадлежал первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву. Об этом 26 сентября сообщил телеканал РЕН ТВ.

Телеканал опубликовал видеозапись, на которой запечатлена находка. На ней видно, что раньше самолет был оборудован VIP-салоном с современным навигационным оборудованием и всеми удобствами. Позднее Хрущев сменил личный самолет на Ил-18, а этот был отправлен на «кладбище самолетов».

Принадлежность самолета Хрущеву подтвердил историк, чей отец управлял бортом 61755. Кроме того, рядом с Ил-14П найдены еще четыре воздушных судна.

Ранее, 18 июня, в США умер сын Никиты Хрущева Сергей. Через несколько дней Associated Press сообщило, что Хрущев-младший скончался от огнестрельного ранения в голову. Однако 25 июня вдова Сергея Хрущева Валентина Голенко эти сообщения опровергла. Она подчеркнула, что «он умер, как дано в заключении, — от старости» и последние два года болел.