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«Вектор» выпустит два варианта вакцины от COVID-19

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«Вектор» выпустит в гражданский оборот два варианта вакцины от COVID-19. Как рассказал директор центра Ринат Максютов, разработка шла на на основе шести независимых платформ. Специалисты отобрали две наиболее перспективные.

Клинические испытания «ЭпиВакКороны» завершатся к 30 сентября. Они проходят успешно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. У участников нет ни температуры, ни других клинических проявлений.

Дальнейшие исследования начнутся в конце октября. Всё зависит от сроков получения регистрационного удостоверения. Роспотребнадзор объяснил рост числа заболевших коронавирусом. Динамика стала заметна в конце августа.

Рост числа заболевших во многом связан с несоблюдением мер профилактики. Роспотребнадзор напоминает о важности частого мытья рук и дезинфекции поверхностей, о ношении масок и перчаток в общественных местах.

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