В Севастополе почтили память милиционеров — защитников города в ВОВ

В Севастополе почтили память милиционеров, погибших в войну. В 1941–1942 годах город от фашистов защищали сотни сотрудников МВД. В Севастополе создан народный музей, где хранят истории героев.

Экспозицию посетил глава МВД Владимир Колокольцев. Министр высоко оценил собранную выставку.

Министр передал наградные документы потомкам Василия Бузина. Капитан руководил гарнизоном милиции при обороне города. Офицер пал смертью храбрых на 35-й береговой батарее. Василий Бузин посмертно награжден орденом Красной Звезды и медалью «За оборону Севастополя». В знак памяти глава МВД возложил живые цветы на воду.