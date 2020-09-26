Пенсии и пособия можно будет получить только на карту Мир

С 1 октября соцвыплаты будут поступать только на карту «МИР». Нововведение не коснётся тех, кто получает деньги на сберкнижку и кому выплаты доставляют почтой.

Теперь только на карту «МИР» будут зачислять: пенсии, выплаты безработным и детские пособия. Полный перечень есть на сайте Пенсионного фонда. Перевод должен был завершиться 1 июля, но из-за пандемии сроки пришлось перенести. Внедрение национальной платёжной системы Мир делает банковские услуги в России независящими от внешних политических и экономических факторов.