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Познер объяснил причины восприятия американцами России как врага

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Жители США воспринимают Россию как врага, потому что американское телевидение освещает происходящее в нашей стране именно под таким углом. Об этом рассказал российский телеведущий и общественный деятель Владимир Познер в интервью «Комсомольской правде».

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По его словам, большинство людей составляют свое впечатление о ситуации в мире по тому, как ее подают СМИ. Он отметил, что это характерно как для России, так и для США, где «показывают только отрицательные картинки о России».

«Там [в США] тоже считают, что мы их враги. И там тоже нас опасаются не в меньшей, а может быть, даже в большей степени, чем мы их», — отметил Познер.

Журналист напомнил, что американские телевизионные компании — частные.

«Выходит, и государственные организации, и частные корпорации в определенных политических условиях действуют абсолютно одинаково, понимая свои интересы вот таким образом», — сказал Познер.

По его словам, это в итоге «приводит к очень отрицательному результату».

«С одной стороны, это может привести к агрессии, а с другой — к полному недоверию к своим средствам массовой информации», — пояснил он.

Телеведущий Владимир Познер имеет гражданство трех стран: России, США и Франции. Он жил в Штатах с 1991 по 1997 год, где работал на американском телевидении.

18 сентября кандидат на пост президента США от демократов Джозеф Байден назвал Россию противником его страны.

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