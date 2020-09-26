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Трамп расширил мораторий на бурение нефтескважин на Северную Каролину

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Президент США Дональд Трамп в пятницу, 25 сентября, подписал меморандум о расширении моратория на бурение нефтяных и газовых скважин в районе побережья штата Северная Каролина.

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В начале сентября американский лидер подписал указ о моратории на бурение новых нефтяных скважин в прибрежных водах Атлантического побережья штатов Флорида, Джорджия и Южная Каролина. Запрет будет действовать 10 лет и вступит в силу 1 июля 2022 году.

Что же касается побережья Северной Каролины, то мораторий также продлен до 2032 года.

Кроме того, Трамп пообещал своим сторонникам, что запрет на бурение будет расширен также и на побережье штата Виргиния.

Указ же запрещает не только проведение разведки нефтяных месторождений, но и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти, а также расширяет зону моратория до 240 км. Нефтедобывающие компании просили администрацию и Конгресс не продлевать мораторий.

21 сентября, согласно данным торгов, падение мировых цен на нефть ускорилось вечером до 4–5% на фоне усиления опасений вокруг начала второй волны распространения коронавируса.

На снижение цен на углеводород влияют новости о возобновлении добычи этого сырья в Ливии. 19 сентября ливийская национальная нефтяная корпорация отменила режим чрезвычайного положения на нефтяных месторождениях и возобновила работу.

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