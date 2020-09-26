Эксперт дал совет при блокировке карты банкоматом

При застревании карты в банкомате генеральный директор компании «АТМ Альянс» Денис Кучаев рекомендует не доставать ее самостоятельно, а позвонить по номеру контакт-центра, указанному на этом банкомате. Об этом он рассказал в субботу, 26 сентября, в беседе с агентством «Прайм».

«Чтобы получить эту же карту без перевыпуска, необходимо прийти в отделение банка с удостоверением личности. После всех необходимых процедур карту вернут клиенту», — пояснил эксперт.

Специалист предостерег от попыток самостоятельно извлечь карту, особенно с применением подручных средств. Он отмечает, что реджект-отсек находится достаточно далеко и достать карту невозможно. Если попытаться каким-то образом открыть верхнюю часть устройства самообслуживания, то сработает сигнализация. В этом случае клиента могут инкриминировать попытку взлома банкомата, а это уже попадает под соответствующую статью уголовного кодекса.

12 сентября Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России сообщил о выявлении Центробанком РФ схемы мошенничества с использованием голосового меню в банке.