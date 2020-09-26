Боец из команды Нурмагомедова потерял сознание перед боем

Российский боец смешанных единоборств, выступающий в легком весе, Ислам Мамедов потерял сознание перед боем с корейцем Кьюном Пьо Кимом и не смог принять участие в поединке. Бой должен был состояться в пятницу, 25 сентября в Абу-Даби на турнире UAE Warriors 13, сообщает «Спорт-Экспресс».

Издание со ссылкой на журналиста Kumite TV Джона Хьона Ко, уточняет, спортсмену стало плохо из-за экстремальной сгонки веса во время подготовки к бою.

На счету 30-летнего Мамедова 18 побед, 1 поражение и 1 ничья в ММА. Он воспитанник Абдулманапа Нурмагомедова и тренируется с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее, 24 сентября, сообщалось, что Нурмагомедов будет секундантом российского бойца Зубайры Тухугова во время его поединка с канадцем Хакимом Даводу на турнире UFC 253