Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

Курс евро впервые с февраля 2016 года превысил отметку в 91 рубль. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Отмечается, что к 17:06 мск европейская валюта поднялась до 91,01 рубля. В свою очередь курс доллара впервые с апреля 2016 года превысил 78,2 рубля.

Как пишет «РИА Новости», такая динамика связана с опасениями на фоне второй волны коронавируса, а также ситуацией с Алексеем Навальным и угрозами санкций против России, считают эксперты.

10 сентября зампред ЦБ Алексей Заботкин сообщил, что динамика роста российской экономики по итогам 2020 года может немного превысить ожидания, из которых исходил совет директоров Банка России в июле.

При этом на динамику ВВП могут оказывать влияние многие факторы как со стороны спроса, так и со стороны предложения, поэтому пока рано говорить о том, как эти выходящие данные повлияют на прогноз, отметил он.