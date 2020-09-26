Поэт и бард Михаил Кукулевич умер в возрасте 80 лет

Исполнитель авторской песни, поэт и прозаик Михаил Кукулевич скончался в возрасте 80 лет. Об этом ученый и поэт Александр Городницкий сообщил на своей странице в Facebook в пятницу, 25 сентября.

Он выразил глубокие соболезнования друзьям и близким Кукулевича, а также рассказал, что глубоко скорбит в связи с уходом из жизни замечательного поэта и прекрасного человека.

Михаил Кукулевич долгое время работал педиатром, прежде чем перешел на журналистскую работу, а затем стал преподавателем в школе.

Он являлся членом Союза писателей Москвы с 2007 года. Кукулевич — автор трех книг прозы, а также автор восьми поэтических книг, а также более 400 песен, в том числе на стихи русских поэтов. Создатель цикла лекций-концертов «Три века русской поэзии», а также автор цикла передач по истории русской поэзии на радио.