Прямой эфир

Поэт и бард Михаил Кукулевич умер в возрасте 80 лет

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Исполнитель авторской песни, поэт и прозаик Михаил Кукулевич скончался в возрасте 80 лет. Об этом ученый и поэт Александр Городницкий сообщил на своей странице в Facebook в пятницу, 25 сентября.

Он выразил глубокие соболезнования друзьям и близким Кукулевича, а также рассказал, что глубоко скорбит в связи с уходом из жизни замечательного поэта и прекрасного человека.

Михаил Кукулевич долгое время работал педиатром, прежде чем перешел на журналистскую работу, а затем стал преподавателем в школе.

Он являлся членом Союза писателей Москвы с 2007 года. Кукулевич — автор трех книг прозы, а также автор восьми поэтических книг, а также более 400 песен, в том числе на стихи русских поэтов. Создатель цикла лекций-концертов «Три века русской поэзии», а также автор цикла передач по истории русской поэзии на радио.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020