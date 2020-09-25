Незаконные сбросы не выявили в районе водохранилища в Алуште

Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым провели рейдовые проверки на предмет незаконных сбросов сточных вод в районе Изобильненского водохранилища (Алушта) и реки Сафун-Узень и не выявили нарушений.

«На момент проведения рейдового обследования фактов выхода и растекания сточных вод по рельефу местности, а также несанкционированного сброса сточных вод в водные объекты — реку Сафун-Узень (приток реки Улу-Узень) или Изобильненское водохранилище — не установлено», — говорится в сообщении.

В то же время в минприроды РК уточнили, что ранее к ним поступило обращение гражданина по вопросу возможного сброса сточных вод в реку Улу-Узень, на основании которого сотрудники министерства провели рейдовое обследование территории на участке лесной зоны в районе Изобильненского водохранилища (п. Розовый, Алушта), передает Крыминформ. В ходе рейда они выявили «признаки проведения землеройных работ с использованием тяжелой специализированной техники», которые спровоцировали аварийный сброс сточных вод.