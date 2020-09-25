Захарова прокомментировала блокировку российских аккаунтов в Facebook

Блокировка российских аккаунтов в социальной сети Facebook является вмешательством в дела страны. Об этом в пятницу, 25 сентября, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Накануне Facebook заблокировала три отдельных сети аккаунтов из России в принадлежащих ей соцсетях за нарушение политики американской компании в отношении иностранного или правительственного вмешательства. В ответ на это посольство России в Вашингтоне обвинило Facebook в цензуре и призвало администрацию компании перестать уклоняться от обсуждения проблем с российскими властями.

«То, что действительно требует фокусировки, — это те действия, которые предпринимает компания [Facebook]... по зачистке информационного пространства, а это и есть зачистка. Можно называть цензурой, можно называть как угодно — но мы понимаем, о чем идет речь», — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова обратила внимание на слова компании о том, что администрация сервиса «обезвредила» три группы учетных записей из России.

«Обезвредила. То есть уже создается таким образом ощущение, что есть некие агрессивные действия со стороны Российской Федерации в отношении Соединенных Штатов, общества, пользователей и так далее. И вот эта компания стоит на страже неких чуть ли не глобальных интересов нации, народа в преддверии важнейшего события — выборов президента США. Это и есть формирование общественного мнения», — отметила дипломат.

Она указала, что блокировка аккаунтов является «элементом формирования информационной повестки».

«Если раньше под цензурой понимался только запрет некой информации на ее публикацию, то сегодня цензура пошла куда дальше, она стала не только и не столько элементом запрета, сколько моделированием информационного пространства. А теперь главный вопрос: моделирования какого пространства? Американского? Мне кажется, уже речь идет именно об элементах вмешательства в наши дела, потому что речь идет о блокировке наших информационных ресурсов», — заключила представитель МИД.

Сети аккаунтов, которые, как утверждают в Facebook, создали пользователи из России, были удалены за нарушение политики компании, «запрещающей правительственное или иностранное вмешательство, являющееся скоординированным фиктивным поведением (CIB) в интересах зарубежной или правительственной организации».

Ранее в сентябре социальные сети Facebook и Twitter удалили ряд аккаунтов, якобы связанных с Россией. Сообщалось, что это сделано по информации, полученной от Федерального бюро расследований (ФБР). В администрациях соцсетей заявили, что удаленные страницы якобы внушали аудитории крайне левые взгляды и публиковали критику в адрес кандидатов в президенты США — демократа Джо Байдена и республиканца, действующего главы государства Дональда Трампа.