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Дорожный ремонт в Ульяновске выполнили на 90%

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Задачи по дорожному ремонту в Ульяновске выполнены более чем на 90%. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планировалось обновить 26 больших участков.

В настоящее время работы продолжаются на улицах Бебеля, Победы и Стасова. По дополнительному перечню работы ведутся на Московском шоссе (три участка), улицах Октябрьской, Гагарина и Наганова, пишет 1ul.ru. К асфальтированию улиц Бебеля, Стасова и Победы планируют приступить уже на следующей неделе, старое покрытие дорог уже сняли. Возле дома № 52А на Московском шоссе идет устройство основания автодороги и подготовка под укладку выравнивающего слоя покрытия.

«Благодаря комплексу мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в 2020 году смертность на автодорогах региона снизилась на 28%. Это самый важный показатель эффективности нацпроекта», — отметил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Напомним, готовность новой развязки Президентского моста в Ульяновске составляет 33%. Ввод к эксплуатацию состоится в сентябре 2021 года, раньше намеченного срока. Специалисты переустроят коммуникации, построят четырехполосную автодорогу, четыре путепровода через улицу Мостостроителей и трассу Ульяновск–Димитровград–Самара, обустроят кольцевую развязку на перекрестке улиц Врача Михайлова и Оренбургской, а также смонтируют систему уличного светодиодного освещения на всем протяжении дороги и оборудуют велопешеходную зону, надземный пешеходный переход, светофорное регулирование, тротуары, шумозащитные экраны, барьерное и перильное ограждения.

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