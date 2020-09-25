Всероссийские водно-моторные соревнования МЧС пройдут в Астрахани

ХХIII Всероссийский чемпионат по водно-моторным соревнованиям среди команд Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России пройдет в центре Астрахани на Волге.

В соревнованиях примут участие команды из Амурской, Волгоградской, Ивановской, Курганской, Ленинградской, Ульяновской областей, республик Алтай и Дагестан. Мероприятия продлятся несколько дней, отмечает «Астрахань 24».

Торжественная церемония открытия состоится 30 сентября. Состязания развернутся непосредственно в акватории реки Волга. Все желающие смогут наблюдать за чемпионатом с Центральной городской набережной.