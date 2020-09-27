Фея в отставке: неземная старость полковника Каменской

В начале своего нового, двухтомного, романа Александра Маринина настраивает читательскую оптику: «Эта книга не о преступлении, а о людях». Хотя детективная интрига с убийством, да не с одним, тут, конечно, имеется. Классик отечественного детектива, впрочем, ничуть не лукавит: в романе нашлось место и любви, и ненависти, и, скажем так, воспитательному процессу. Критик Лидия Маслова представляет книгу недели — специально для «Известий».

Александра Маринина

Безупречная репутация

Москва: Эксмо, 2020. — 768 с.

Не будем спорить с автором: конечно, «Безупречная репутация» гораздо в большей степени психологический роман «возмужания» — скажем так, чтобы избежать слова «старение», — нежели традиционный детектив. Слова тем более пугающего, коль скоро речь идет о женщинах, и прежде всего о главной героине, Анастасии Павловне Каменской, приближающейся к 60-летию. Гроза преступного мира вышла в отставку, но работает в частном сыскном агентстве, не столько из былого азарта, сколько по финансовым соображениям.

Однажды в потоке скучных ничтожных делишек («розыск должников и их имущества, сомнительных деловых партнеров, а также всеразличных кандидатов на всеразличные должности, которых нужно проверять по велению клиентов, неверных жен-мужей-любовниц-любовников, проблемных детей и прочая муть, которая опостылела до невозможности») Каменской наконец подворачивается что-то нетривиальное. Телевизионный продюсер, потратившийся на предпродакшен сериала, решительно настроен выяснить, почему автор литературного первоисточника сначала загорелся идеей экранизации, а потом резко дал задний ход, и, по возможности, заставить упрямца передумать. Тут, однако, вмешиваются обстоятельства явно криминального характера (но не будем, как принято выражаться в кругах любителей этих самых сериалов, «спойлерить»).

Александра Маринина Российский писатель-прозаик Александра Маринина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В книгах о знаменитых сыщиках психологические особенности, причуды и проблемы неординарной личности, ведущей расследование, порой оказываются даже поинтересней загадки «кто убийца?». Не исключение и «Безупречная репутация». Расследование основного убийства тут происходит немного впроброс, в фоновом режиме, и настоящему злодею даже не предоставляется право высказаться от первого лица. Это персонаж более чем второстепенный, введенный для галочки, и его быстро забывают, чтобы перейти к более увлекательным занятиям — постепенному приоткрыванию шкафов со скелетами и разматыванию внушительного клубка многолетних семейных и любовных взаимоотношений, запустивших роковые механизмы, в итоге приведшие к преступлению.

Более того, сначала в убийстве подозревают саму Анастасию Павловну, что дает повод презентовать книгу как «Самое необычное дело Каменской». Беспрецедентность не только в том, что сыщица впервые за свою почти 30-летнюю славную карьеру оказывается по другую сторону закона, но и в том, что приписываемый ей мотив убийства, возможно, один из самых необычайных и пикантных в истории детектива, особенно отечественного.

Противный молодой следователь подвергает бедную Каменскую самому бесцеремонному трехчасовому допросу. Он уверен, что неуравновешенная дамочка укокошила парнишку, автора той самой книги, всего лишь за то, что тот не ответил взаимностью на ее сексуальные домогательства. Героиня невероятным усилием воли удерживается на грани нервного срыва. Истерический хохот, впрочем, тут был бы вполне уместен, учитывая, как давно и безнадежно счастлива Настя в браке со своим математическим Лешиком, который в трудную минуту подставляет приунывшей любимой плечо и жарит сырники.

Москва: Эксмо, 2020

Но не всем так везет в любви. Есть в романе и другие женские персонажи аналогичного «возраста элегантности», на примере которых Маринина исследует различные неприятности, происходящие в жизни, если она достаточно затянулась. Овдовевшая в 63 года прокурорша, державшая себя в строгости и отказывавшая себе во всем, чтобы не испортить безупречную репутацию мужа, наверстывает упущенное и пускается во все тяжкие, взрывая соцсети. Стремительно прогрессирующий алкоголизм и сайты знакомств превращают этот неприметный персонаж в один из самых колоритных:

Автор цитаты «Светлана Дмитриевна вырвала айфон у него из рук и принялась читать комментарии под постом с фотографией, на которой она, сильно нетрезвая, с поплывшей вокруг глаз косметикой, сидела на коленях у симпатичного молодого мужчины в возрасте чуть за тридцать»

С еще одной взрослой дамой Маринина, постоянно переключающая точку зрения, как бы передающая кинокамеру от одного персонажа другому, проделывает и вовсе неожиданный финт. Фокус идеально иллюстрирует, насколько относительно и субъективно мужское восприятие: та, что для одного — престарелый засушенный крокодил, для другого — любовь всей жизни и вообще женщина, незаменимая не только в сексуальном, но и в интеллектуальном отношении. Эта утешительная точка зрения порадует и приободрит целевую аудиторию Марининой, которую, наверное, и составляют в основном такие работающие «молодые пенсионерки».

Самый яркий в книге пример чистого меда и бальзама для искушенного женского сердца — тестостероновый поток сознания эпизодического персонажа, молодого человека из преступной среды, которому поручено следить за приехавшими в провинциальный город частными детективами. Едва завидев Каменскую, выходящую из вагона, бедняга-геронтофил роняет челюсть, едва не забыв, с какой, собственно, целью он волочится за этой стройной «обалденной» блондинкой:

Автор цитаты «Но блондиночка-то до чего аппетитная, прямо съел бы на месте! Даром что не молоденькая, неземная какая-то, легкая, изящная, как фея»