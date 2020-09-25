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Новую станцию очистки воды построили в местечке Волокул в Коми

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В Сыктывдинском районе Республики Коми ввели в эксплуатацию новую водоочистную станцию. Проект реализован в местечке Волокул сыктивдинского села Ыб в рамках инвестиционной программы дочернего предприятия Коми тепловой компании.

Как сообщает пресс-служба минЖКХ республики, блочно-модульная станция будет обеспечивать водой жителей 37 частных домов. Раньше вода здесь была мутная, с высоким содержанием железа, пишет ИА «Комиинформ».

До конца года подобные станции заработают еще в 16 населенных пунктов Койгородского, Корткеросского, Сысольского, Усть-Куломского, Прилузского, Усть-Вымского и Сыктывдинского районов.

По данным минЖКХ, в 2021 году работа по повышению качества водоснабжения в Сыктывдинском районе продолжится.

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