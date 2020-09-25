Владимир Путин наблюдает за ходом учений «Кавказ-2020»

Владимир Путин прибыл на полигон Капустин Яр. Президент наблюдает за ходом учений «Кавказ-2020».

Масштабные учения проходят на юге России и в соседних странах. В Южной Осетии отработали опыт, полученный в Сирии.

БМП-2, танки Т-72, зенитные комплексы «Тунгуска» и «Стрела». На полигоне Дзарцеми — 300 единиц военной техники, 1,5 тыс. военных.

Борьбу с условным противником отрабатывает и Черноморский флот. Корабли уничтожили воздушные цели — ракеты-мишени. Стреляли даже с подводной лодки.