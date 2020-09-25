«Бабье лето» прогнозируют в Уссурийске

Синоптики прогнозируют потепление в ближайшие выходные в Уссурийске. В регионе установится солнечная погода, обусловленная действием антициклона.

Согласно прогнозам, гребень антициклона буде удерживаться над Приморьем 26 и 27 сентября. В дневные часы в субботу воздух прогреется до +20 градусов. К вечеру температура упадет до +17. В воскресенье при малой облачности ожидается температура до +19 градусов. Об этом пишет ИА UssurMedia.

Синоптики прогнозируют, что сухая и солнечная погода сохранится в Уссурийске до конца сентября.

Ранее синоптики сообщили об установлении августовской погоды в Москве в конце сентября. В столицу пришла вторая волна «бабьего лета», которая продлится до конца месяца. В дневные часы воздух прогревается до +22 градусов.