Прокуратура добилась отмены дистанционного обучения школьников в ЕАО

В поселении Николаевка (Еврейская автономная область) прокуратура потребовала возобновить образовательный процесс для четырех классов, которые были отправлены на дистанционное обучение. Учеников отправили по домам ради создания в школе пункта временного размещения во время паводка.

В ходе проверки было установлено, что администрация районе не учла наличие в населенном пункте других помещений, подходящих для создания пункта временного размещения. Правоохранительные органы подчеркнули нецелесообразность перевода школьников на дистанционное обучение. Об этом пишет ИА EAOMedia.

Представление с требованием устранения нарушений было внесено главе Смидовичского ирайона Максиму Шупикову. После этого образовательный процесс в школе был возобновлен.

Учеников седьмого класса перевели на дистанционное обучение 16 сентября. Правоохранительные органы обратили внимание на ситуацию после жалоб родителей в социальных сетях.