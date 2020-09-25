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Места концентрации ДТП ликвидируют на дорогах Мурманской области

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В Мурманской области на 2020 год запланирована ликвидация 11 очагов аварийности на дорогах региона. Работы выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщает сайт правительства области со ссылкой на министерство транспорта и дорожного хозяйства, на данный момент дорожники устранили два места концентрации ДТП. Работы выполнили на подъезде к Североморску и на участке дороги Мишуково–Снежногорск. В частности, там установили сигнальные столбики и дублирующие знаки, пишет ИА «Би-порт».

По словам замминистра транспорта, ликвидация очагов аварийности входит в нацпроект наравне с укладкой новых покрытий. Комплекс мероприятий на достижение этих целей разработали владельцы дорог.

В 2019 году в Мурманске было выявлено девять опасных участков дорог, в ДТП на которых пострадали 30 человек. Сейчас на них ведется работа по исключению угроз безопасности движения.

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