Места концентрации ДТП ликвидируют на дорогах Мурманской области

В Мурманской области на 2020 год запланирована ликвидация 11 очагов аварийности на дорогах региона. Работы выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщает сайт правительства области со ссылкой на министерство транспорта и дорожного хозяйства, на данный момент дорожники устранили два места концентрации ДТП. Работы выполнили на подъезде к Североморску и на участке дороги Мишуково–Снежногорск. В частности, там установили сигнальные столбики и дублирующие знаки, пишет ИА «Би-порт».

По словам замминистра транспорта, ликвидация очагов аварийности входит в нацпроект наравне с укладкой новых покрытий. Комплекс мероприятий на достижение этих целей разработали владельцы дорог.

В 2019 году в Мурманске было выявлено девять опасных участков дорог, в ДТП на которых пострадали 30 человек. Сейчас на них ведется работа по исключению угроз безопасности движения.