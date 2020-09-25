Завершено расследование дел о реабилитации нацизма

Следственный комитет завершил расследование дел о реабилитации нацизма. Следователи считают, что нашли исчерпывающие доказательства. Дела возбуждены в отношении Дмитрия Бородаенко из Кемерова и Даниила Шестакова из Перми.

Фигуранты выложили на сайт «Бессмертного полка» фото нацистов. В деле говорится об изображениях Гитлера, Власова и фотоколлажах. Как считают в СК, фигуранты не хотели просто пошутить. Свои действия злоумышленники даже снимали на камеру.

Материалы дела в ближайшее время передадут в суд.