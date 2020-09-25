Бассейны и клубы снова откроются в Оренбургской области

В Оренбургской области организации сферы развлечений и бассейны могут возобновить деятельность. Постановление Роспотребнадзора отменяет ранее принятое решение о введении ограничительных мероприятий в регионе, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

Это позволяет закрытым ранее бассейнам, клубам и еще ряду заведений вновь принимать посетителей. При этом владельцам все же придется позаботиться о соблюдении санитарных норм — сотрудникам и клиентам нужно иметь при себе перчатки и маску, передает РИА «Оренбуржье».

Напомним, в театрах и цирках Санкт-Петербурга отменили шахматную рассадку зрителей. При этом все профилактические меры по обеспечению защиты от коронавирусной инфекции сохраняются, в том числе обязательное ношение масок. Зрителей в здание организаций города пропускают только при условии измерения температуры тела на входе.