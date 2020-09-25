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Мужчина погиб при пожаре в Башкирии

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В городе Стерлитамак (Башкирия) при пожаре в садовом товариществе погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Информация о возгорании в садовом доме поступила спасателям 24 сентября в 19:45. Открытое горение удалось ликвидировать в 20:27, пишет «МедиаКорСеть».

В результате пожара погиб 51-летний мужчина. Обстоятельства и причины возникновения огня устанавливают сотрудники следственно-оперативной группы и МЧС.

В ночь на 25 сентября в Звенигороде (Московская область) произошел пожар в частном доме. Погибли мужчина и женщина. Личность женщины установлена — это 34-летняя москвичка.

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