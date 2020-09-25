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Московская область получит 646 млн рублей на оздоровление Волги

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Московская область получит дополнительные средства на проведение мероприятий в рамках проекта «Оздоровление Волги». Регион ускорит строительство и реконструкцию очистных сооружений.

Распоряжение о выделении 646 млн рублей подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Об этом пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня». Благодаря дополнительным средствам область может ускорить ход работ по реконструкции Щелковских межрайонных очистных сооружений, а также очистных сооружений в Электростали. Также речь идет о возведении городских канализационных очистных сооружений в Лыткарино.

В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» планируется улучшить состояние реки за счет сокращения объемов загрязненных стоков, поступающих в водоем.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в рамках проекта запланирован демонтаж двух старых трубопроводов, которые наносили вред экологии. Снос объектов оценивается более чем в 500 млн рублей.

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