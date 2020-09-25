Ставропольские селекционеры вывели 15 новых сортов лекарственных трав
Селекционеры Ставропольского края создали 15 высокоурожайных сортов лекарственных и пряных культур. Об итогах их работы сообщили в региональном правительстве.
Как пишет NewsTracker, пряные специи Ставропольского края используют во всем мире. Лекарственные травы применяют в ветеринарии и медицине.
Всего же в крае насчитывается 190 видов лекарственных растений. Так, посевная площадь кориандра, или кинзы, увеличилась до 9,5 тыс. га за последние пять лет.
В этом году на Ставрополье собрали 6,8 тыс. т эфирно-масличных и лекарственных культур. Регион производит 2% от мирового объема кориандра. Количество востребованных лекарственных растений постоянно увеличивается.