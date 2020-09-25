Больница в Ялуторовске получила современные УЗИ-сканеры

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в Ялуторовскую областную больницу № 23 поступили две ультразвуковые системы экспертного класса, информирует пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Современные УЗИ-сканеры отличаются высоким уровнем разрешения и имеют много дополнительных функций. С помощью нового оборудования появилась возможность повысить качество диагностики онкологических заболеваний даже на начальных стадиях. Об этом сообщает портал «Наш город».

«Отчетливая картинка, отображенная на аппаратах, способствует не только точной диагностике и ускоряет исследование, но и повышает его результативность и качество. Что в свою очередь позволяет назначить более эффективное лечение», — поделилась Ольга Урванцева, врач ультразвуковой диагностики ОБ № 23.

Ранее в областной больнице № 3 Тобольска установили новый флюорограф, который позволяет сохранять снимки в высоком качестве. Пациенты смогут делать их как сидя, так и стоя, также появилась возможность выявить артрит и артроз по снимкам шеи, плечевого сустава и кисти. Флюорограф высокого класса способен в два раза увеличить поток пациентов. В скором времени в больнице планируют установить цифровой маммограф последнего поколения.