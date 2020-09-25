Пресс-конференция о перспективах водно-моторного спорта. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» в пятницу, 25 сентября, проходит пресс-конференция, в рамках которой Федерация водно-моторного спорта России подводит итоги прошедшего сезона, рассказывает о планах на 2021 год и перспективах развития водно-моторного спорта в России.

В мероприятии участвуют: