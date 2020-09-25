Пресс-конференция о перспективах водно-моторного спорта. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» в пятницу, 25 сентября, проходит пресс-конференция, в рамках которой Федерация водно-моторного спорта России подводит итоги прошедшего сезона, рассказывает о планах на 2021 год и перспективах развития водно-моторного спорта в России.
В мероприятии участвуют:
- Михаил Ершов, президент Федерации водно-моторного спорта России, главный тренер сборной России в дисциплине аквабайк-фристайл;
- Андрей Краснов, первый вице-президент Федерации водно-моторного спорта России;
- Сергей Чемезов, двукратный чемпион России, обладатель Кубка России 2020, бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в классе аквабайк-фристайл;
- Арсений Матанцев, двукратный чемпион России в классе аквабайк-фристайл.