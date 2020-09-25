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Уровень воды в Амуре у Хабаровска упал ниже опасной отметки

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Уровень воды в Амуре у Хабаровска упал ниже опасной отметки. Наиболее сложной остается ситуация на островных территориях города. Затоплены сотни садовых участков, десятки домов.

У Комсомольска уровень воды в Амуре поднялся на 18 см. Подтоплены социальные объекты, дачные участки, дворы и подвалы. В городе развернут пункт временного размещения.

Волонтеры и спасатели укрепляют берег. За сутки вдоль реки уложили свыше 7,5 тыс. мешков с песком.

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