В Испании французского режиссера выгнали с фестиваля за отказ надеть маску

В Испании на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне, за отказ надеть медицинскую маску, был лишен аккредитации и исключен из конкурса французский режиссер, сценарист и актер Эжен Грин. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщило агентство EFE.

По словам организаторов, во время показа его фильма, режиссера пять раз просили надеть маску, но Грин отказался. В конечном итоге француза попросили удалиться из зала. По данным издания, местные правоохранительные органы также предупредили актера о том, что на него будет подана жалоба.

С 28 августа власти Парижа обязали горожан носить маски, находясь на улице. 26 августа такое же решение приняли власти Марселя. За появление без маски на улице или в магазине грозит штраф €135, который в случае дальнейших нарушений правил может достичь €1,5 тыс.

29 августа в крупных городах Франции начались митинги против обязательного масочного режима. Протестующие держали в руках плакаты с лозунгами и требовали отменить ношение масок, в необходимости которых «нет научного обоснования».