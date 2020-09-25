Группа «Кино» перенесла концерты на 2021 год из-за пандемии

Российская рок-группа «Кино» перенесла все свои концерты на 2021 год из-за ограничений, которые были введены в отношении массовых мероприятий в связи пандемией коронавируса. Об этом музыканты рассказали на своем YouTube-канале в четверг, 24 сентября.

«Мы откладывали это решение, сколько могли, но сейчас уже точно понятно, что этой осенью нигде нельзя будет проводить события на 10 тыс. зрителей. Правила проведения мероприятий придумываем не мы, но мы дорожим здоровьем наших поклонников — и вынуждены им подчиняться», — приводит слова музыкантов РИАМО.

Таким образом, запланированные концерты пройдут в следующем году: в Минске — 7 февраля, в Санкт-Петербурге — 13 и 14 февраля, в Киеве — 13 марта, в Нижнем Новгороде — 17 апреля, в Москве — 14 и 15 мая, в Риге — 19 июня.

Как отмечает «РИА Новости», легендарная группа «Кино», лидером которой был Виктор Цой, спустя 30 лет после распада воссоединится и даст двухчасовые концерты с уникальным видеорядом. Коллектив планирует выступить с программой, в которой будет задействован голос Цоя. Эти выступления, продюсером которых стал сын музыканта Александр Цой, были запланированы на осень 2020 года, в частности, в Петербурге, Минске, Риге и Москве. В мероприятиях примут участие Юрий Каспарян, Игорь Тихомиров и Александр Титов, пишет «Газета.ру».